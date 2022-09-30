Факты о нашем сервисном центре

В нашем сервисном центре работают 12 технических специалистов, занимающихся ремонтом ноутбуков.

Самому молодому из них 35 лет, а самому опытному — 58!

Кроме мастеров, у нас ещё есть отдел закупок, бухгалтерия и колл-центр. В общей численности это ещё 8 человек!

Наш дружный коллектив состоит из 22 сотрудников, работающих как единое целое!