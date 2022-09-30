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Севастопольский пр-т, 11Е
+7 (495) 182-98-43 без выходных с 8:00 до 24:00
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Ремонт ноутбуков ASUS

Работы по ремонту ноутбуков ASUS проводятся при помощи специализированного профессионального оборудования. По запросу наш сервисный инженер может выполнить починку ноутбука по адресу заказчика на дому.

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С нами удобно!

У нас самые выгодные цены в Москве на ремонт ноутбуков ASUS!

Наш Сервисный Центр по ремонту ноутбуков АСУС является официальным аккредитованным СЦ. Мы используем только оригинальные запчасти при ремонте ноутбуков.

Проводим бесплатную диагностику ноутбука перед ремонтом, после диагностики согласовываем с заказчиком объём необходимых работ, время и сумму ремонта.

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+7 (495) 182-98-43 Обратный звонок

Наши преимущества

Бесплатная доставка в сервис

Бесплатно доставим
ноутбук в сервис

Курьер заберет ноутбук в ремонт из любого места

Бесплатная диагностика ноутбука

Проведём диагностику бесплатно

0 рублей даже в случае отказа
от ремонта

Срочный ремонт

Услуга срочного ремонта

от 30 минут до пары часов

Оригинальные запчасти

Оригинальные комплектующие

Запчасти от производителя в наличии

Стаж

Стаж

Ремонтируем ноутбуки более 12 лет

Срочный ремонт

Доставим после ремонта

Доставим починенный ноутбук обратно

Ремонтируем любые бренды ноутбуков

Самые популярные бренды по ремонту ноутбуков показаны ниже. Если Вы не нашли свою марку ноутбука, не отчаивайтесь!
Мы ремонтируем всех производителей ноутбуков - просто позвоните нам.

Ремонт ноутбуков Apple Ремонт ноутбуков Acer Ремонт ноутбуков Samsung Ремонт ноутбуков SONY Ремонт ноутбуков Toshiba Ремонт ноутбуков HP Ремонт ноутбуков DELL Ремонт ноутбуков Lenovo Ремонт ноутбуков FUJITSU Ремонт ноутбуков MSI Ремонт ноутбуков IBM

Этапы ремонта

01
Договоримся о встрече в Мастерской
Если приехать к нам неудобно, — бесплатно отправим курьера за вашим ноутбуком
02
Проведём диагностику техники
Определим неисправность, назовём точную стоимость и сроки ремонта
03
После диагностики мастер устранит неисправность
В среднем на это уходит 30 минут, а если ремонт сложный 2-3 часа
04
Когда завершим ремонт:
Осмотрите ноутбук, примете и оплатите работу. А после — получите гарантию на ремонт и чек

Наши услуги

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фото замена камеры на ноутбуке Asus
2-3 часа
Замена камеры на ноутбуке ASUS

Замена камеры на ноутбуке ASUS

фото замена динамиков на ноутбуке Asus
2-3 часа
Замена динамиков на ноутбуке ASUS

Замена динамиков на ноутбуке ASUS

фото проводимой замены кулера на ноутбуке Asus
1-2 часа
Замена кулера на ноутбуке ASUS

Замена кулера на ноутбуке ASUS

фото ремонт петель ноутбука Asus
1-2 дня
Ремонт петель ноутбука ASUS

Ремонт петель ноутбука ASUS

Апгрейд ноутбука Asus
1-2 дня
Апгрейд ноутбука ASUS

Апгрейд ноутбука ASUS

фото замена моста ноутбука Asus
1-2 дня
Замена моста ноутбука ASUS

Замена моста ноутбука ASUS

фото замены термопасты на ноутбуке Asus
1-2 часа
Замена термопасты на ноутбуке ASUS

Замена термопасты на ноутбуке ASUS

фото замены wifi модуля в ноутбуке asus
1-2 дня
Замена wifi модуля в ноутбуке ASUS

Замена wifi модуля в ноутбуке ASUS

фото Замена оперативной памяти на ноутбуке Asus
1-2 дня
Замена оперативной памяти на ноутбуке ASUS

Замена оперативной памяти на ноутбуке ASUS

фото замена шлейфа матрицы на ноутбуке asus
1-2 дня
Замена шлейфа матрицы на ноутбуке ASUS

Замена шлейфа матрицы на ноутбуке ASUS

фото ремонт блока питания ноутбука asus
1-2 дня
Ремонт блока питания ноутбука ASUS

Ремонт блока питания ноутбука ASUS

фото замена процессора на ноутбуке asus
1-2 дня
Замена процессора на ноутбуке ASUS

Замена процессора на ноутбуке ASUS

Ремонт материнской платы ноутбука Асус фото
1-2 дня
Ремонт материнской платы ноутбука ASUS

Ремонт материнской платы ноутбука ASUS

Замена корпуса ноутбука Asus фото
1-2 дня
Ремонт корпуса ноутбука Asus

Ремонт корпуса ноутбука Asus

Замена тачпада ноутбука Asus фото
1-2 дня
Замена тачпада ноутбука ASUS

Замена тачпада ноутбука ASUS

Замена жесткого диска на ноутбуке Asus фото
1-2 дня
Замена жесткого диска на ноутбуке ASUS

Замена жесткого диска на ноутбуке ASUS

Замена гнезда зарядки ноутбука Asus фото
1-2 дня
Замена гнезда зарядки ноутбука ASUS

Замена гнезда зарядки ноутбука ASUS

Замена кнопки на ноутбуке Asus фото
1-2 дня
Замена кнопки на ноутбуке ASUS

Замена кнопки на ноутбуке ASUS

Чистка ноутбука Asus фото
1-2 дня
Чистка ноутбука ASUS

Чистка ноутбука ASUS

Ремонт зарядного устройства для ноутбука Asus фото
1-2 дня
Ремонт зарядного устройства для ноутбука ASUS

Ремонт зарядного устройства для ноутбука ASUS

Ремонт аккумулятора ноутбука Asus фото
1-2 дня
Ремонт аккумулятора ноутбука ASUS

Ремонт аккумулятора ноутбука Asus

замена видеокарты ноутбука Asus фото
1-2 дня
Замена видеокарты на ноутбуке Asus

Замена видеокарты на ноутбуке Asus

замена матрицы на ноутбуке asus фото
1-2 дня
Замена экрана ноутбука ASUS

Замена экрана ноутбука ASUS

фото ремонт клавиатуры ноутбука ASUS
1-2 дня
Ремонт клавиатуры ноутбука ASUS

Ремонт клавиатуры ноутбука ASUS

Вам помогут наши профессиональные инженеры

Наши мастера проходят ежегодное повышение квалификации и сдают экзамены на аттестат ASUS

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Старший специалист по ремонту ноутбуков Илья Онисимов

Илья Онисимов

Старший специалист по ремонту ноутбуков. Опыт - 11 лет.

Фото Семёна - технического специалиста по ремонту ноутбуков

Семён Скворцов

Технический специалист сервисного центра. Опыт - 9 лет.

Фото Николая - специалиста по ремонту ноутбуков

Николай Светиков

Специалист по ремонту ноутбуков. Опыт - 6 лет.

Фото Дениса - мастера по ремонту ноутбуков

Денис Подгорный

Мастер по ремонту ноутбуков. Опыт - 6 лет.

Фото Никиты - нашего инженера по ремонту ноутбуков

Никита Баженов

Инженер по ремонту ноутбуков. Опыт - 5 лет.

Фото Андрея, старшего мастера по ремонту ноутбуков

Андрей Семёнов

Старший мастер по ремонту ноутбуков. Опыт - 10 лет.

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    Факты о нашем сервисном центре

    В нашем сервисном центре работают 12 технических специалистов, занимающихся ремонтом ноутбуков.

    Самому молодому из них 35 лет, а самому опытному — 58!

    Кроме мастеров, у нас ещё есть отдел закупок, бухгалтерия и колл-центр. В общей численности это ещё 8 человек!

    Наш дружный коллектив состоит из 22 сотрудников, работающих как единое целое!

    Отзывы о ремонте ноутбуков АСУС

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    Игорь

    2023-10-05

    Когда сломался ноутбук Асус, то я долго искал в интернете где его можно будет недорого починить. Сразу отмёл проходимцев с Авито, искал надёжный сервисный центр. После созвона с несколькими мастерами из различных СЦ выбрал этот, тк мне здесь не стали навязывать ненужные услуги. Ремонт выполнили точно в срок и по заранее оговорённой стоимости. Я доволен результатом, рекомендую!

    Серёга

    2023-09-15

    Когда я залил свой ноут чаем, вначале стал искать как самому его исправить, но как оказалось, сгорели транзисторы, поэтому отдал его сюда в ремонт. Все запчасти оказались в наличии, и к концу дня мне его привезли в офис. Ноут работает как часы! Огромное спасибо мастеру Николаю Светикову!

    Полиночка

    2022-12-27

    Когда мой лэптоп ASUS перестал загружаться, я обзвонила несколько сервисов, и остановилась на этом сервисном центре. Благодарна мастеру Илье Онисимову, который меня успокоил, что ничего страшного не произошло, и он починит мой ноутбук за пару часов. Так и произошло, Илья вернул его к жизни, да и денег взяли не много!

    Prist

    2023-01-10

    Сдал ноутбук в ремонт, вернули починенным на следующий день, думал что сделают в тот же день, но мастер сказал, что поздно обратился, поэтому сделают только завтра. Починили, всё норм.

    Иван

    2023-02-21

    Обратился за ремонтом моего ноутбука когда на нем пропал звук. После обзвона нескольких сервисов, специализирующихся на ремонте ноутбуков я остановил свой выбор на официальном сервисе, о чём ни разу не пожалел. Спасибо мастеру Никите за подробные разъяснения и оперативную работу!

    все отзывы

    Блог мастерской

    Как починить подсветку клавиатуры на ноутбуке ASUS фото
    Дата: 2023-10-31
    Автор: Антон Бомбербах
    Не работает подсветка клавиатуры на ноутбуке Asus
    Как почистить клавиатуру на ноутбуке ASUS фото
    Дата: 2023-11-4
    Автор: Антон Бомбербах
    Как почистить клавиатуру на ноутбуке ASUS
    Как разобрать ноутбук ASUS фото
    Дата: 2023-11-4
    Автор: Антон Бомбербах
    Как разобрать ноутбук ASUS

    Районы обслуживания

    Мы в легкой доступности. С нами удобно!

    Коньково Алтуфьево Кузьминки Ясенево Тёплый Стан Печатники Выхино Бутово Марьино Митино Строгино Люблино

    Наши сертификаты

    Примеры работ, выполненных мастерами нашего сервисного центра

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    Популярные вопросы

    Какой Вы даёте срок гарантии на ремонт ноутбука?
    Гарантия после ремонта ноутбука в нашем СЦ составляет 1 год. На некоторые виды работ мы предоставляем расширенную гарантию в 2 года.
    Какие виды ремонта ноутбуков вы делаете?
    Мы ремонтируем все виды неисправностей у ноутбуков. Профессиональное оборудование и высоко квалифицированный персонал нам в этом помогают.
    С какими видами ноутбуков вы работаете?
    Наш сервисный центр ремонтирует все виды ноутбуков ASUS а также любых других производителей вне зависимости от марки ноутбука и страны производства. Ремонтируем также ультрабуки, нетбуки и планшеты с подключаемой клавиатурой.
    Можно ли вызвать мастера на дом?
    Да, конечно! Время выезда мастера на дом зависит от загруженности сервисного центра, и обычно составляет от 30 минут до 2-х часов.
    Выполняете ли вы срочный ремонт?
    Да, мы производим срочный ремонт ноутбуков. За данную услугу мы взимаем дополнительную плату, её размер зависит от объёма выполненных работ и стартует от 500 рублей. Подробности можно уточнить у операторов по телефону.

    Консультация инженера ASUS

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