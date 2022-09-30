Ремонт ноутбуков ASUS
Работы по ремонту ноутбуков ASUS проводятся при помощи специализированного профессионального оборудования. По запросу наш сервисный инженер может выполнить починку ноутбука по адресу заказчика на дому.Вызвать мастера
С нами удобно!
У нас самые выгодные цены в Москве на ремонт ноутбуков ASUS!
Наш Сервисный Центр по ремонту ноутбуков АСУС является официальным аккредитованным СЦ. Мы используем только оригинальные запчасти при ремонте ноутбуков.
Проводим бесплатную диагностику ноутбука перед ремонтом, после диагностики согласовываем с заказчиком объём необходимых работ, время и сумму ремонта.
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Наши преимущества
Бесплатно доставим
ноутбук в сервис
Курьер заберет ноутбук в ремонт из любого места
Проведём диагностику бесплатно
0 рублей даже в случае отказа
от ремонта
Услуга срочного ремонта
от 30 минут до пары часов
Оригинальные комплектующие
Запчасти от производителя в наличии
Стаж
Ремонтируем ноутбуки более 12 лет
Доставим после ремонта
Доставим починенный ноутбук обратно
Ремонтируем любые бренды ноутбуков
Самые популярные бренды по ремонту ноутбуков показаны ниже. Если Вы не нашли свою марку ноутбука, не отчаивайтесь!
Мы ремонтируем всех производителей ноутбуков - просто позвоните нам.
Этапы ремонта
Наши услуги
Замена камеры на ноутбуке ASUS
Замена динамиков на ноутбуке ASUS
Замена кулера на ноутбуке ASUS
Ремонт петель ноутбука ASUS
Апгрейд ноутбука ASUS
Замена моста ноутбука ASUS
Замена термопасты на ноутбуке ASUS
Замена wifi модуля в ноутбуке ASUS
Замена оперативной памяти на ноутбуке ASUS
Замена шлейфа матрицы на ноутбуке ASUS
Ремонт блока питания ноутбука ASUS
Замена процессора на ноутбуке ASUS
Ремонт материнской платы ноутбука ASUS
Ремонт корпуса ноутбука Asus
Замена тачпада ноутбука ASUS
Замена жесткого диска на ноутбуке ASUS
Замена гнезда зарядки ноутбука ASUS
Замена кнопки на ноутбуке ASUS
Чистка ноутбука ASUS
Ремонт зарядного устройства для ноутбука ASUS
Ремонт аккумулятора ноутбука Asus
Замена видеокарты на ноутбуке Asus
Замена экрана ноутбука ASUS
Ремонт клавиатуры ноутбука ASUS
Вам помогут наши профессиональные инженеры
Наши мастера проходят ежегодное повышение квалификации и сдают экзамены на аттестат ASUS
Илья Онисимов
Старший специалист по ремонту ноутбуков. Опыт - 11 лет.
Семён Скворцов
Технический специалист сервисного центра. Опыт - 9 лет.
Николай Светиков
Специалист по ремонту ноутбуков. Опыт - 6 лет.
Денис Подгорный
Мастер по ремонту ноутбуков. Опыт - 6 лет.
Никита Баженов
Инженер по ремонту ноутбуков. Опыт - 5 лет.
Андрей Семёнов
Старший мастер по ремонту ноутбуков. Опыт - 10 лет.
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Факты о нашем сервисном центре
В нашем сервисном центре работают 12 технических специалистов, занимающихся ремонтом ноутбуков.
Самому молодому из них 35 лет, а самому опытному — 58!
Кроме мастеров, у нас ещё есть отдел закупок, бухгалтерия и колл-центр. В общей численности это ещё 8 человек!
Наш дружный коллектив состоит из 22 сотрудников, работающих как единое целое!
Отзывы о ремонте ноутбуков АСУС
2023-10-05
Когда сломался ноутбук Асус, то я долго искал в интернете где его можно будет недорого починить. Сразу отмёл проходимцев с Авито, искал надёжный сервисный центр. После созвона с несколькими мастерами из различных СЦ выбрал этот, тк мне здесь не стали навязывать ненужные услуги. Ремонт выполнили точно в срок и по заранее оговорённой стоимости. Я доволен результатом, рекомендую!
2023-09-15
Когда я залил свой ноут чаем, вначале стал искать как самому его исправить, но как оказалось, сгорели транзисторы, поэтому отдал его сюда в ремонт. Все запчасти оказались в наличии, и к концу дня мне его привезли в офис. Ноут работает как часы! Огромное спасибо мастеру Николаю Светикову!
2022-12-27
Когда мой лэптоп ASUS перестал загружаться, я обзвонила несколько сервисов, и остановилась на этом сервисном центре. Благодарна мастеру Илье Онисимову, который меня успокоил, что ничего страшного не произошло, и он починит мой ноутбук за пару часов. Так и произошло, Илья вернул его к жизни, да и денег взяли не много!
2023-01-10
Сдал ноутбук в ремонт, вернули починенным на следующий день, думал что сделают в тот же день, но мастер сказал, что поздно обратился, поэтому сделают только завтра. Починили, всё норм.
2023-02-21
Обратился за ремонтом моего ноутбука когда на нем пропал звук. После обзвона нескольких сервисов, специализирующихся на ремонте ноутбуков я остановил свой выбор на официальном сервисе, о чём ни разу не пожалел. Спасибо мастеру Никите за подробные разъяснения и оперативную работу!
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Районы обслуживания
Мы в легкой доступности. С нами удобно!
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